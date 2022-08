Costa: “No hay nada oculto (en contrato de Costas), hay una cláusula de incentivo por clasificar al Mundial”

Paola Calle / Página Siete

El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, adelantó ayer que el contrato del seleccionador Gustavo Costas tiene una cláusula de incentivo “de aproximadamente 15%” por clasificar al Mundial 2026 y que no hay otras confidenciales.

“Seguramente, hubo una desinformación por parte de un medio, sin embargo está abierto el contrato, nosotros cualquier momento vamos a comunicar a los miembros de la federación y por ende a los medios de la opinión pública, no hay nada oculto en este contrato, hay una cláusula de incentivo en cuanto a logro del objetivo que es clasificar al Mundial, creo que es, si no me equivoco, un 15%”, explicó Costas, quien descartó la versión del abogado del ente, Carlos Aliaga.

El jurista le dijo a Página Siete que “tenemos cláusulas de confidencialidad” en el convenio entre la FBF y el DT.

Costa insistió en que todos los detalles del contrato de Costas serán expuestos públicamente. “Lo vamos a comunicar en el congreso extraordinario próximo (de la FBF) donde tendremos la participación de todos los miembros, una vez que se lleve a cabo eso va ser de conocimiento público”, advirtió.

Sobre el salario del seleccionador detalló: “Es un presupuesto total que yo había manifestado, específicamente el contrato del profesor Gustavo Costas, si yo no me equivoco está cerca de los 50 mil dólares mensuales, entonces todo esto se va a comunicar a todos los miembros de la Federación Boliviana de Fútbol, cifras correctas, exactas no le puedo dar de memoria, todo este proceso ha sido transparente, la información está abierta para todos los miembros de la FBF”.