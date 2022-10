Costa: “Peña tiene que demostrar aseveraciones”

La polémica se instaló en los cuartos de final de la Copa Simón Bolívar. Denuncias de supuestos amaños de partidos con la filtración de un audio y hasta la acusación directa de un entrenador (José Peña) al presidente de la FBF, Fernando Costa, por una supuesta ayuda a Vaca Diez, con la concentración en Huarina, originó diversos comentarios.

Fatic y Vaca Diez fueron rivales en cuartos de final de la Copa Simón Bolívar. En Cobija empataron 1-1 en la ida y en la revancha disputada en Villa Ingenio en El Alto empataron 2-2. Y, finalmente, Vaca Diez avanzó a semifinales al vencer en la definición por penales 6-7.

José Peña, entrenador de Fatic, dijo entre otras cosas tras el partido ante los pandinos: “Es difícil jugar contra las cabezas de arriba, es difícil jugar contra la corrupción que hay en el fútbol, triste. Es una vergüenza, no es primera vez que quieren darle una mano a Vaca Diez, no puede ser que ellos estén desde el martes acá ayudados por el presidente de la FBF, no puede ser. Qué estamos peleando nosotros si al presidente de la federación no le interesa que Fatic esté en la División Profesional. Es una corrupción total esto, el árbitro, una vergüenza; nos cobra penal allá y acá en casa nos vuelve a pitar el mismo árbitro y nos vuelve a cobrar penal, no creo que esté bien eso...”.

La respuesta de Fernando Costa, ayer por la tarde, consultado por los periodistas en torno a este tema, fue contundente. “No sé si el señor (José) Peña está en sus cabales, pero toda denuncia tiene que ser demostrada, así que vamos a solicitar a mi staff jurídico que el señor Peña pueda demostrar o en su caso sea sancionado”, enfatizó Costa Sarmiento.

El DT Peña comentó al respecto que le da lo mismo seguir dirigiendo o no, pero la pareció raro que desde el martes están entrenando en Huarina. Luego se preguntó: “¿Y quién paga eso? El presidente de la FBF, por amor a Dios, para qué estoy trabajando entonces”.

El titular de la FBF con el rostro serio reiteró de manera contundente que “el señor Peña demuestre sus aseveraciones, en caso contrario, sí le voy a iniciar una demanda”.

Esta demanda, por lo que se conoce, está siendo ventilada por los asesores legales del titular de la FBF.

El audio filtrado

Pero, el partido Fatic-Vaca Diez también siguió generando noticia ayer, por la aparición de un supuesto audio donde una persona, a nombre de Fatic, intenta convencer a un jugador de Vaca Diez para que juegue a menos ante los alteños. “Te vamos a reconocer, por favor. Queremos subir a la División Profesional este año. Si subimos, te vamos a hacer un precontrato, no juegues al cien por ciento, por favor... Dinos cuánto nos puedes cobrar por no jugar bien, estamos años insistiendo para subir, sabes que El Alto tiene un millón de habitantes...”, dice el audio que salió a la luz ayer, donde un jugador de Vaca Diez (Patrik Torelli) habría recibido la llamada de un supuesto dirigente de Fatic, José Valdez, de quien se comprobó mediante la planilla Comet que funge como utilero del representativo alteño.

En torno a este tema, Fernando Costa también fue taxativo: “Hemos tomado conocimiento a través de las redes sociales (del tema) y una vez haya una denuncia se va a derivar a los tribunales, quienes deben emitir un criterio al respecto”.