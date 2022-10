Costa: “The Strongest fue un justo ganador”

El presidente de Always Ready, Andrés Costa, reconoció el triunfo de The Strongest, que consideró justo, a la vez juzgó que es un candidato firme al título del Torneo Clausura 2022.

Al final del partido, el titular del cuadro alteño felicitó a The Strongest y su presidente Héctor Montes, de quien dijo que es un amigo suyo.

“Han sido merecedores de llevarse el partido; estamos tristes, pensamos que se podía hacer un mejor encuentro. Entiendo que no hemos estado finos, nos faltó generar fútbol, los análisis quedan demás”, dijo a tiempo de disparar munición en torno a “un cómico que sabe demás de fútbol, que él analice, nosotros estamos demás...”. Tras pedir respeto a las instituciones paceñas, reiteró sus felicitaciones a The Strongest: “Es el favorito a ganar el título, creo que si el miércoles suma puntos será difícil frenarlo; me alegra por Héctor Montes, la amistad que le tenemos, es merecido; a nosotros tocará seguir aprendiendo, el título se nos hace esquivo este año”. Remarcó su tristeza por la gente de El Alto, “cada partido que pierde Always Ready es una tristeza muy grande por la hinchada que viene a apoyarnos, The Strongest, Bolívar tienen hinchada por historia. Nosotros remamos desde afuera, me da mucha pena, hacen un esfuerzo, pagan su entrada, pedirle disculpas a nombre del club, vieron un gran partido y un justo ganador”.