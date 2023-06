Cuando faltan tres meses para el inicio de las eliminatorias mundialistas, Gustavo Costas tiene una base de 42 jugadores, por el momento, para afrontar los partidos de septiembre frente a Brasil y Argentina.

El ciclo que comanda el técnico argentino ha tenido hasta el momento tres convocatorias, en las que Costas se ha concentrado en el trabajo de esa cantidad de futbolistas (42), que con algún retoque o una sorpresa de último momento serán los que inicien la clasificatoria en el seleccionado boliviano.

Analizando las distintas convocatorias, se puede apreciar que existe un grupo de 13 jugadores que han formado parte de las tres listas y hasta ahora son los “infaltables”: Adrián Jusino, Carlos Lampe, Carlos Roca, Carmelo Algarañaz, Diego Medina, Jairo Quinteros, Marcelo Martins, Gabriel Villamil, Guillermo Viscarra, José Sagredo, Roberto Fernández, Miguel Terceros y Ramiro Vaca.

11 están al margen

Existe un equipo completo de 11 jugadores que sólo han tenido un llamado al “equipo de todos” y luego ya no fueron tomados en cuenta con el entrenador. En la mayoría de los casos los afectados no tienen la continuidad en sus respectivos equipos, algo que les jugó en contra.

La nómina de los que aparecieron una vez y ya no volvieron al seleccionado la integran Bruno Miranda, Daniel Lino, David Ribera, Henry Vaca, Jhon Jairo Cuéllar, Jhon García, Luis Haquín, Marc Enoumba y Moisés Villarroel.

En este grupo existe dos puntualizaciones, la primera de Rodrigo Ramallo, que fue citado en noviembre de 2022 cuando jugaba en Always Ready, pese a que en actualmente es titular indiscutible en Aurora, no ha vuelto a ser llamado.

El segundo caso es el de Leonel Justiniano, que en 2022 fue uno de los que más jugó en la Academia, pero su presente es muy irregular.

Queda claro que Costas, en algunos casos, no mira si un determinado jugador tiene minutos de juego, porque de otra manera no se explicaría la presencia del defensor Jairo Quinteros, que no juega en el Zaragoza, de España, y ha sido infaltable en sus tres llamados.

¿Habrá nuevos?

La gran interrogante pasa por saber si hasta agosto, cuando Costas de a conocer los convocados para el inicio de la Eliminatoria, se sumarán algunos jugadores más a esa lista de 42 futbolistas que tiene en el proceso que le toca comandar.

En los últimos días, al argentino se le reclamó por la presencia de algunos futbolistas que han destacado en sus equipos, tal el caso de Alejandro Chumacero, que ha retomado en Wilstermann el nivel que se le conocía.

Otros apuntan a la presencia de Gilbert Álvarez, el único jugador boliviano que figura entre los primeros 16 goleadores del torneo de la División Profesional.

El delantero de Palmaflor es sexto con ocho anotaciones.

El DT se alista para dirigir el próximo sábado su cuarto encuentro al frente de la Verde ante Ecuador, luego lo hará ante Chile.

En las tres anteriores presentaciones con Bolivia tuvo dos derrotas y una victoria. Cayó 1-0 con Perú y Uzbekistán pero le ganó 2-1 a Arabia Saudita.