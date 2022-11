Costas decide no moverse de la sede de Gobierno

El cuerpo técnico de la Selección nacional decidió trabajar en La Paz, en la previa del amistoso que tendrá el próximo sábado frente a Perú, en la localidad de Arequipa.

En medios allegados a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) se conoció que a Costas se le ofreció la alternativa de trabajar en Villa Tunari, pero el DT prefirió que “por esta vez” se trabaje en la sede de Gobierno, más si se toma en cuenta que Arequipa está a 2.300 metros de altitud.

Costas también analizó que en su convocatoria de 27 jugadores, tiene 15 futbolistas que militan entre Bolívar, The Strongest y Always Ready, razón por la que no se necesitará un traslado de varias personas a otro distrito.

Los entrenamientos de la Verde serán en instalaciones del complejo que tiene el club Bolívar en la zona de Ananta y también se tiene a disposición el complejo de Villa El Sol, que se encuentra en la misma localidad, al sur de La Paz.

Llega Costas

Para esta jornada se tiene prevista la llegada del técnico Gustavo Costas y de sus colaboradores a La Paz. El entrenador argentino tendrá un primer encuentro con el titular de la FBF, Fernando Costa, para coordinar el trabajo de esta semana y otros temas relacionados al seleccionado.

“Salimos de Chile a las siete de la mañana”, dijo en un breve contacto con Campeones.

Aún no se conoce la logística que se utilizará para trasladar a la delegación hasta Arequipa, pero se estima que será el viernes. Entretanto, desde Lima se dio cuenta que el combinado incaico tiene previsto trasladarse a la sede del encuentro el próximo jueves.