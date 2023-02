Si bien no comparte el calendario que se ha establecido para este año, Gustavo Costas afirmó que hay que afrontar estos problemas de la mejor manera, exponiendo por encima de todo “cero excusas”, porque lo más importante es intentar trabajar para poner al equipo en las mejores condiciones.

“Estamos preparándonos para hacer algunos microciclos, alistando todo para la fecha FIFA”, dijo el seleccionador nacional en primera instancia. Eso sí, después de hablar con el titular de la FBF, Fernando Costa, remarcó que la reunión fue muy positiva, “sacamos muchas cosas” a fin de poder trabajar de la mejor manera.

Como el calendario ya está hecho, se está buscando fechas, encontrándose espacio en febrero, “vamos a ver si lo podemos hacer, luego vendría marzo, donde también hay otra posibilidad, hay que buscar ahora, hay muchos partidos, torneo local, Libertadores, como se ha hecho el torneo se nos dificulta, pero hay que buscar, ojalá podamos encontrar”, indicó a tiempo de confirmar que el primer microciclo del año ser realizaría desde el 19 de febrero.

Adelantó que “no me voy a quejar, tenemos predios porque los clubes nos van a prestar, no tenemos propio y no tenemos muchas cosas que otras selecciones tienen, pero yo sabía a dónde venía, no me gusta poner excusas para nada, se que no va a ser fácil, hay que trabajar, una de las maneras para solucionar las cosas es esa, y el diálogo constante es muy importante”, acotó el DT .

Costas envió un mensaje a la afición que se ilusiona con la selección, “a mí me gusta trabajar, tengo la misma ilusión, ganas, compromiso con el pueblo boliviano, decirles que vamos a dejar todo para llevar a Bolivia a lo más alto”.