Costas pide mejorar el torneo local para exportar jugadores a ligas más competitivas

Jugadores sin minutos

El entrenador argentino también se refirió a la cantidad de jugadores convocables que tiene Bolívar, algo que según su percepción tiene una cal y otra de arena.

“Nos conviene en una parte y en otra no. Al tener tantos buenos jugadores, varios no juegan o entran en el segundo tiempo y es algo que nos perjudica”, remarcó.

Costas se refirió en concreto a dos casos: “Moisés Villarroel es uno de los casos ya que no está jugando, el chico (Yomar) Rocha tiene un futuro enorme, pero nos gustaría que este en competencia plena, ojo que no quiero pasar por encima de su técnico”, comentó Costa al portal RDC.

El DT no paso por encima la cantidad de entrenadores que se han despedido en las primeras seis fechas del torneo todos contra todos de la División Profesional. “En el mundo en que vivimos sólo sirve ganar, lo que me asombro es que ya iban dos fechas y echaron a tres entrenadores, así no se puede”.

Recalcó que los “técnicos no son magos”, pero que se necesita tiempo de trabajo para consolidar una idea. Uno tiene que tener su tiempo para armar su equipo, todo lleva su tiempo”.