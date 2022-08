Costas, el Mourinho argentino de una “Selección sui géneris”

Gustavo Ángel Costas Makeira fue identificado en México como el Mourinho sudamericano. El argentino de 59 años dirigirá a la Verde que intentará conseguir la clasificación al Mundial 2026.

“No hay duda de que Costas es un buen entrenador. Consiguió resultados en diferentes lugares. Seguramente sabe plantear partidos para jugar en la altura y en el llano, pero nuestra situación es sui géneris”, identificó Sergio Apaza, técnico y analista.

¿Cómo juega? Sus formaciones más utilizadas como DT fueron el 4-3-3, el 4-3-1-2 y el 4-4-2. También utilizó sistemas defensivos y de contragolpe con el 5-3-2 y el 3-5-2. “En nuestro fútbol tenemos jugadores juveniles con 20, 21 y 22 años que no terminaron la etapa de formación. Es decir que todavía no manejan de manera fluida los conceptos futbolísticos, tácticos y técnicos. No sé si Costas tendrá la virtud de entender eso”, opinó Apaza, quien resaltó que al nuevo seleccionador “hay que darle todo el apoyo porque nosotros hemos puesto las zancadillas”.

Costas es reconocido como un técnico ganador, con ocho títulos en cuatro ligas distintas; con Alianza Lima en Perú dos veces, Barcelona de Guayaquil en Ecuador, Olimpia en Paraguay y cuatro más con el Independiente de Santa Fe en Colombia; únicamente en Argentina y en Arabia Saudita no levantó una copa.

Medios de comunicación norteamericanos describieron al argentino como un DT intenso en sus entrenamientos; dedica horas extras a la táctica fija, es metódico y perfeccionista.

“Desde hoy me adopta una nueva patria y el sueño de hacer historia”, escribió Costas en su cuenta de Twitter.

Costas será el timonel del barco boliviano que tiene el objetivo de conseguir un cupo al Mundial de 2026 que organizarán Canadá, México y Estados Unidos.