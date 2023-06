Se viene el cambio en el fútbol, según el presidente de la FBF, Fernando Costa, quien confirmó que el seleccionador nacional, Gustavo Costas, está en la antesala de una gran propuesta de cambio al fútbol boliviano y que hará conocer al pleno de la dirigencia del país.

Costa confirmó a Tigo que viajará en las próximas horas a Nueva Jersey, Estados Unidos, para apoyar a Bolivia en su partido amistoso ante Ecuador este sábado y, además, mencionó que aprovechará su estadía allí para reunirse con el seleccionador nacional.

El dirigente dijo, además, que la última afirmación de Costas antes de viajar a Estados Unidos, de que no hay canchas ni delanteros en el fútbol boliviano, las toma con cautela y positivismo.

“Hemos tomado sus declaraciones de la mejor forma, es la antesala de una gran propuesta que realizará el profesor Costas, hay que seguir dialogando, no nos sorprenden sus declaraciones, todos conocemos la peculiaridad del fútbol boliviano y no se puede tapar el sol con el dedo, pero no excusas y hay que desarrollar el fútbol boliviano, avancemos, por eso hemos tomado lo que dijo como una buena propuesta”, afirmó el mandamás del balompié nacional.

En relación a esa propuesta, indicó que se ha estado trabajando no solo a nivel del Comité Ejecutivo con las nueve asociaciones, “estamos por iniciar la construcción de un centro de entrenamiento en Oruro, Cochabamba, Sucre y Tarija para subsanar las deficiencias en cuanto a infraestructura, y avanzaremos con el plan de fútbol todo el año, activando torneos en todas las categorías, y se aplican cambios en el fútbol profesional, en el arbitraje, además con expertos que mejoren el estado de las canchas. Por ello es importante las sugerencias de Gustavo Costas, él conoce la realidad del fútbol sudamericano”.

Y Costa fue reiterativo en mencionar que “las declaraciones (de Gustavo Costas) son una antesala de todas las propuestas para una mejora sustancial del fútbol boliviano, además con políticas y esperemos contar con el apoyo de la División Profesional”.

Amistosos a la vista

El presidente de la FBF también se refirió a los dos amistosos que se jugarán, primero ante Ecuador en Estados Unidos el sábado, y el martes ante Chile en Santa Cruz.

“Más que examen, son dos partidos ante equipos competitivos, para las pruebas sobre todo tácticas que nos permitan encarar de la mejor manera los partidos oficiales, como lo que será ante el último campeón mundial, Argentina”, puntualizó.

Respecto a la posibilidad de realizar otro trabajo de la Selección posterior a los de la fecha FIFA, Costa indicó que se va a trabajar en algún microciclo luego de los dos amistosos, para lo que se prevé una reunión con la dirección de competición.