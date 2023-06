Cada vez entiendo menos al DT de la Selección. No sé adónde apunta su objetivo con el equipo en las Eliminatorias y no sé por qué mandó a la m... las excusas.

Gustavo Costas fue presentado en agosto del año pasado y empezó a trabajar en noviembre. Ya han pasado siete meses y recién hizo un diagnóstico del fútbol boliviano. Su enfoque fue crudo, pero claro, directo y real. Estamos mal. Nuestro nivel es bajo y eso lo sabemos desde hace mucho tiempo.

Bajo su mando, el equipo jugó cinco partidos. Ganó uno, empató otro y perdió tres. Jugar amistosos es positivo, siempre deja enseñanzas. Pero Costas no muestra un plan de trabajo serio, coherente y con objetivos concretos. Trabaja sólo cuando la Federación le consigue partidos y hasta ahora la selección no ha jugado en La Paz, sede de las Eliminatorias.

Desde hace muchos años, Bolivia tiene como fortín al estadio Siles. Por su altitud, por el miedo de los rivales y porque la campaña del 93 sustenta esta posición. Pero Costas tiene otra percepción. Quiere competir también en cancha ajena. Está bien. Como discurso vale. Pero es sólo un deseo, porque él mismo es consciente del quebrado fútbol boliviano. Y eso no se arregla con un discurso de la noche a la mañana.

Las Eliminatorias arrancan en septiembre. Ya no hay tiempo para hacer lo correcto. No sé qué hará Costas para el primer partido en La Paz, pero excusas va a necesitar si no nos va bien. Por eso no debió mandarlas a la m... porque las excusas son un “aliado” necesario para justificar malos resultados.

Y no sé por qué el técnico está contento. Dice que el equipo ya juega con más intensidad, que estamos en“el camino correcto” y que está orgulloso de los jugadores. A ver, ya sería el colmo que la selección no tenga intensidad cuando el fútbol internacional juega así desde hace rato.

Lo que no tiene es un patrón de juego. Le falta fútbol de conjunto, entendimiento, conexión... Los jugadores se están conociendo recién y ya van a jugar las Eliminatorias.

Nadie es pesimista en Bolivia. Lo que hay aquí es realidad. Y, excepto algunos optimistas, vemos a una débil y desconectada selección que, eso sí, ya corre en la cancha... pero sólo eso.