Costas: “Estábamos sufriendo, gracias a Dios comienza todo”

Gustavo Costas tomó con una sonrisa la aprobación del calendario actual del fútbol boliviano. En el mismo no solo se contemplan partidos los fines de semana, sino a mitad, lo que le dificulta confirmar microciclos de trabajo para alistar al equipo nacional para las eliminatorias, el gran desafío que tiene con la Verde.

Costas no renegó. Por lo menos ayer se le notó locuaz, dicharachero, bromista, siempre con una sonrisa de por medio, es simpático.

Pero, expuso sobre el tapete lo que hay en este momento. ¿Trabajo? Trabajamos todos los días

“Venimos trabajando todos los días, haciendo cosas, hablando con los jugadores, viendo los partidos amistosos que jugaron, por ejemplo de Bolívar, Oriente, estuvimos ahí viéndolo, y vamos a irnos a Santa Cruz el viernes por la noche, para ver cinco o seis partidos que hay y después no vamos a dedicar a estar con Pablo (Escobar) con la sub 17 y volvemos el jueves siguiente para hacer unos trámites”.

¿Cómo trabaja?

“No se puede estar en todos lados, cada uno tiene su manera de trabajar. Vamos a tratar de ver todos los partidos, lo que no veo en el estadio lo veo por televisión. Como dije, nos quedamos acá y viajaremos por todo lado, nos vamos para Santa Cruz luego a Cochabamba. Estábamos sufriendo, gracias a Dios comienza, necesitamos que empiece lo antes posible (el torneo) y tener la mayor cantidad de partidos”.

Partidos amistosos

“Todavía no me confirmaron nada, no me dijeron nada. Estuvimos hablando la otra vez, esperemos que sí, necesitamos dos o tres partidos, dos mínimo pueden ser tres, ojalá que sean con rivales que nos vengan bien a nosotros para enfrentarlos y también (evitar) los viajes, porque capaz en los viajes te hacen con muchas escalas, hay que tratar de coordinar eso, y con el equipo que nos haga bien de enfrentarlos”.

¿Qué habló con Martins?

“Son cosas nuestras, quedan, pero Marcelo (Martins) hace mucho que está en la selección, un jugador con gran nivel, fue goleador en la última eliminatoria. Me gusta mucho hablar con los jugadores, más con un jugador como Marcelo. Estuvimos hablando de todo, lo que ven los jugadores que nos hace falta, hay que hablar mucho para equivocarnos lo menos posible”.

¡Qué calendario!

“(Risa) si ustedes se acuerdan, nosotros presentamos un modelo y salió todo al revés, qué quieres que te diga. La idea que teníamos de los microciclos se murieron. Nosotros habíamos presentado un modelo de trabajo de campeonato para poder hacer los microciclos para trabajar dos o tres días en la semana, en un mes tener una o dos semanas para trabajar, pero por lo que vimos salió todo al revés de lo que habíamos dicho”, manifestó.

“Está bien que se juegue de domingo a domingo, pero no como se hace ahora. Dentro de un mes sabemos que está la Libertadores y Sudamericana y teníamos pensado que después nos dejen ese espacios durante el mes, una semana para poder trabajar en esos días, pero no fue así. Nosotros trabajamos todos los días y estamos viendo cómo trabajar esos micro ciclos, con la gente que está en La Paz, después ir a Santa Cruz y ver qué días de la semana nos quedan. Con este programa nos quedaron una o dos semanas nada más. Hay que encontrarle la vuelta”.

La Sub-20 da buenas sensaciones

“Pienso que compitió (en el Sudamericano Sub 20), el partido (ante Venezuela) lo gana bien, lástima que no pudo sumar en los otros dos porque fue un partido que merecía ir por un empate ante Chile y con Ecuador fue una lástima porque los chicos habían hecho méritos, para mí se había hecho todo para ganar, en el último partido me dolió mucho”.