Costas: “No quiero depender de la altura para competir”

Un Gustavo Costas genuino y muy expresivo se presentó ayer ante los medios de prensa. El argentino marcó diferencia con sus antecesores en el cargo y resaltó que para ir al Mundial 2026 no se volverá “dependiente” de lo que haga la Selección nacional en la altura de La Paz.

“No tenemos que pensar en la altura, yo quiero competir de igual a igual en todo lado. La altura nos va a ayudar, es cierto que hay que sacar ese plus, no soy boludo, pero no tenemos que depender de la altura”, subrayó.

Contó que varios de sus amigos le mencionaron que tienen la ventaja de que la Verde compite en los 3.600 metros de altitud, a lo que Costas les respondió: “Cuando perdamos o empatemos en la altura nos van a criticar. Yo quiero una mentalidad de una selección que gane en Perú, en Chile... quiero un grupo que compita y que consiga puntos afuera”, agregó.

Admitió que le “asustó” la cantidad de años, al año serán 30, que Bolivia no gana un partido de eliminatorias en el exterior del país.

“Nos va a costar, esto no es de la noche a la mañana, no soy mentiroso al decir que esto va a cambiar inmediatamente. La altura la vamos a aprovechar, no tenemos que ser giles, pero me importa más que tengamos una selección que compita en todos lados”, puntualizó.

Entrenamientos

De cara al juego de mañana frente a Perú, Costas admitió que tiene entre dos o tres dudas en su onceno. Las mismas pasarían por los jugadores que ocuparán la posición de laterales.

En cambio, no tuvo problemas en confirmar que Guillermo Viscarra será el arquero y que Marcelo Martins comandará el ataque ante los incaicos. “Yo quiero ganar todo, para mí no es un amistoso”, agregó.

Se disculpó con los periodistas cuando antes de cerrar su conferencia dijo que “nos jode que los jugadores no hayan llegado al cien por ciento. Les pido perdón, pero yo uso esos términos, dicen que los argentinos son muy mal hablados, pero tampoco quiero ser careta”. La Verde se fue anoche a Arequipa, en la delegación viajó Xabier Azkargorta como gerente deportivo. “Xabier es un tipazo y ojalá nos pase esa suerte que tuvo para lograr la clasificación a un Mundial”, cerró.