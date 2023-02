Costas no tendrá tiempo, “todo se hizo al revés”, dijo

“Todo al revés”. Con esa frase, una sonrisa y por sobre todo con bastante paciencia, el director técnico de la selección boliviana, Gustavo Costas, aseguró que está preocupado por el trabajo de la Verde. El argentino tenía previsto realizar un microciclo por mes, sin embargo, al conocer los formatos para los campeonatos 2023 se le hace imposible el trabajo con sus jugadores.

“Se acuerdan, nosotros presentamos un modelo y salió todo al revés (risa), la verdad que la idea que teníamos nosotros de los microciclos se murieron. Nosotros habíamos presentado un modelo de trabajo de campeonato para poder hacer microciclos, para trabajar dos o tres días en la semana en un mes, tener una o dos semanas para trabajar, pero bueno por lo que vimos salió todo al revés de lo que habíamos dicho nosotros”, afirmó Costas.

No obstante, el trabajo suyo no para, porque Costas y su staff hacen el seguimiento correspondiente a todos los jugadores y clubes de manera silenciosa. Ante el problema que se le presentó por la seguidilla de partidos, el DT afirmó que le buscarán la vuelta, trabajar en grupos cuando haya torneos internacionales y no se juegue entre semana. “Sabemos que está la Libertadores y Sudamericana, teníamos pensado que después nos dejen ese espacio durante el mes, estamos viendo cómo trabajar en esos microciclos, hay que encontrarle la vuelta”, afirmó.

Bolivia jugaría un par de amistosos en marzo, uno de ellos ante Arabia Saudita y el otro ante Uzbekistán. Costa quiere que se juegue con selecciones que exijan, pedirá eso a la FBF.

“Necesitamos dos o tres partidos, que sean con rivales que nos vengan bien a nosotros para enfrentarlos y tener cuidado con las escalas en los viajes, hay que coordinar eso”, sostuvo.