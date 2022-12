CR7: “Ganar un mundial era el sueño más ambicioso de mi carrera”

Luego de la eliminación de Portugal de la Copa del Mundo de Catar 2022 en manos de Marruecos, Cristiano Ronaldo, figura de ese seleccionado, publicó en redes sociales que terminó el sueño “más ambicioso de su vida”. El jugador luso, sin embargo, no cerró la puerta a continuar defendiendo los colores de su país.

Sobre su futuro no declaró nada, pero concluyó el mensaje así: “Por ahora no hay mucho más que decir. Gracias Portugal, gracias Catar el sueño fue bonito mientras duró... ahora queda esperar que el tiempo sea buen consejero y permita que cada uno saque sus conclusiones”.

“Solo quiero que todos sepan que se ha dicho mucho, que se escribió mucho, que se especuló mucho, pero mi dedicación por Portugal no cambió ni un instante. Fui siempre uno más para lucha por el objetivo de todos y nunca le daría la espalda a mis compañeros y a mi país”, sostuvo.

Respecto a las polémicas que rodearon su reciente paso por el torneo, en medio de rumores sobre su molestia por no ser parte del onceno titular, dijo que “no vale la pena reaccionar en caliente”.

Georgina apunta a Fernando Costa

Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, también reaccionó a la abrupta salida de Portugal del torneo y apuntó directamente al director técnico, Fernando Costa.

“Hoy tu amigo y entrenador decidió mal. Ese amigo para el que tantas palabras de admiración y respeto tienes. El mismo que al meterte en el juego vio cómo cambió todo, pero ya era tarde. No se puede subestimar al mejor jugador del mundo, su arma más poderosa. Tampoco se puede sacar la cara por alguien que no lo merece. (...) Hoy no hemos perdido, hemos aprendido”, publicó la influencer en su cuenta de Instagram.

El cinco veces receptor del Balón de Oro arrancó en el banquillo tanto en el partido contra Suiza por octavos de final como en el encuentro frente a Marruecos por cuartos. En este último ingresó a los 52 minutos, pero no pudo dar vuelta el 1-0 con el que perdía su equipo.