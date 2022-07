Crespo a los que le piden declinar: “No voten por mí”

“Más fácil que yo decline mi candidatura es que no voten por mí”, respondió Ronald Crespo, tituar de The Strongest y candidato a las elecciones presidenciales del club de Achumani, a los dirigentes y aficionados que pidieron que no se presente a las elecciones del club.

“Si no votan por mí, no seré presidente. La hinchada que no quiere que yo sea presidente saldrá con su gusto. El que esté o no esté en carrera, es indistinto”, completó Crespo, el viernes en una conferencia de prensa.

“Somos pocos los que trabajamos en el club. El resto viene cuando tiene tiempo. Yo estoy aquí todo el día”, contó, en oficinas del Complejo Rafael Mendoza Castellón.

Los comicios aurinegros deben cumplirse a finales de este mes, según el cronograma de la comisión electoral de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

“Me encantaría reunirme con los cuatro candidatos. Lo más importane es el equipo y no generar una inestabilidad al plantel. Mi error fue trabajar en silencio, aspecto que me generó muchos problemas”, identificó Crespo, quien estuvo acompañado de dos miembros de su directorio.

Aclaró que “la institución no está en crisis. En este año y medio de gestión hicimos lo mejor que se podía hacer”.

Adelantó que “a partir de ahora seré más amplio, haré conocer hasta el último detalle de todo lo que se hizo para que la gente deje de pensar que este directorio no hizo nada”.