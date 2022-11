Cristaldo no continuará

La continuidad de Gustavo Cristaldo en filas de Always Ready es improbable, tomando en cuenta que no ha tenido una temporada regular, lo que lo ha llevado a ser una pieza de recambio, además que liberaría una plaza de extranjero.

El grupo que representa al paraguayo está analizando algunas posibilidades para Cristaldo, tomando en cuenta el potencial que tiene, según la misma fuente. De todos modos, el volante ofensivo quiere despedirse de la mejor manera de filas de Always Ready. Otro de los jugadores que no tiene segura su continuidad es el central Álex Rambal, que en el primer semestre fue titular. Se habla de la contratación del central nacional Pablo Pedraza, quien no ocupará plaza de extranjero. Además de Pedraza, también podrían recalar en Always los volantes Santiago Arce y Adalid Terrazas.