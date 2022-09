Cristian Díaz, en lista de opciones para técnico millonario

Andrés Costa, presidente de Always Ready, manifestó que la dirigencia aún analiza carpetas de técnicos para su primer plantel. Su objetivo es elegir hoy al nuevo DT para que mañana comience a dirigir la práctica de cara al partido de su equipo ante Royal Pari. Reconoció que Cristian Díaz, Néstor Craviotto, Marcelo Robledo y Francisco Argüello están en la lista de opciones.

“La verdad no lo hemos pensado, pero es una situación complicada, nos han sugerido a millones, está complicado, es algo que no teníamos planeado cambiar de entrenador. La verdad que sea nacional o extranjero es lo de menos, la cosa es que sea un entrenador que se pueda adecuar a la actualidad de Always Ready”, afirmó Costa.

Entre los nombres que surgieron como principales candidatos están Díaz, Craviotto, Robledo y Argüello. “Necesitamos un técnico que conozca el medio, que sepa la realidad que vive Always Ready, que tiene un equipo conformado y estamos obligados a conseguir objetivos, si acepta eso, bienvenido”, expresó el presidente de la banda roja.

Para Costa el próximo entrenador debe comenzar el trabajo de inmediato, el martes por la tarde, ya los jugadores tendrían que conocer al nuevo DT y planificar el encuentro frente a Royal Pari. “Es obvio que tiene que ser para el martes, para que los jugadores aprovechen el tiempo con el nuevo entrenador, no sabíamos que se iba a agudizar este problema”, concluyó.