Cristiano tras polémica: “A veces la presión te supera”

Cristiano Ronaldo, que se quedó fuera de la convocatoria contra el Chelsea por negarse a jugar los minutos finales contra el Tottenham Hotspur, explicó que el respeto a sus compañeros siempre ha sido muy importante para él y que a veces la presión del momento “te supera”.

El portugués montó un nuevo incendio en Old Trafford al marcharse del encuentro que su equipo ganaba 2-0 al Tottenham cuando aún quedaban algunos minutos por jugarse. El astro, al verse relegado al banquillo, se negó a jugar, lo que le ha costado el castigo de Erik Ten Hag, que no le ha incluido en la lista para medirse al Chelsea este sábado.

”Como siempre he hecho a lo largo de mi carrera. He intentado vivir y jugar respetando a mis compañeros, a mis entrenadores y a mis rivales. Eso no ha cambiado. Yo no he cambiado. Soy la misma persona y el mismo profesional que los últimos 20 años. El respeto siempre ha sido muy importante en mi toma de decisiones”, dijo Cristiano en Intagram.