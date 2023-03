Marcelo Martins no la pasa bien en Cerro Porteño. El goleador de las últimas eliminatorias pasó al banco de suplentes en el equipo que dirige el argentino Facundo Sava, que no lo tiene como principal recambio. El pasado jueves no tuvo minutos de juego en la clasificación del equipo paraguayo a la fase de grupos de la Copa Libertadores ante Fortaleza.

El diario La Nación de Paraguay indica que “los hinchas azulgranas están molestos y hasta ofuscados con el rendimiento del delantero boliviano”.

El medio detalla que en días pasados se hizo viral en Tik Tok el duro reclamo de un hincha azulgrana al delantero, que comparó sus actuaciones en la selección de Bolivia, con lo hecho en Cerro y fue más allá, metiendo a clubes bolivianos que no tienen nada que ver con Moreno Martins.

“Me quedo con la conclusión de que Moreno Martins no sabe dónde está. Cuando viniste, siguieron tu avión como si fueras Messi, te hicieron un recibimiento como si fueras Maradona en el ‘86. Y ese recibimiento jamás te iban a hacer en clubes bolivianos ni en la selección boliviana”, criticó el hincha Camilo Oporto en Twitter. “Sos un tipo privilegiado, tenés que entender que esto es Cerro Porteño. Esto no es Bolívar, no es Oriente Petrolero, no es Royal Pari, es Cerro Porteño”, agregó.

Marcelo Martins fue convocado a la selección de Bolivia para disputar los amistosos frente a Uzbekistán y Arabia Saudita, el 24 y 28 de este mes.