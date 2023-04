El expresidente de Bolívar y la Federación Boliviana de Fútbol, Guido Loayza, uno de los invitados especiales a la presentación del libro “Alwaus Ready, 90 años, con la franja roja en el corazón”, era como niño con juguete nuevo cuando lo tuvo en sus manos. Con él a su lado, se emocionó con sus recuerdos de fútbol.

“Creo que cuando hablamos de un libro, ya es un hecho especial, la aparición de un libro es un acontecimiento, creo que los hombres son los libros que han leido o por el contrario, los libros que no han leido. Quisiera que todos los clubes tengan eso, cuando yo fui presidente de Bolívar, lo primero que hice, a los cuatro años, fue un libro, Carlos Mesa hizo una parte del libro, y yo quería que cada cuatro años se haga, pero no hay el deseo de seguir poniendo en un papel la historia y los acontecimientos reales como son, después aparecen historias, comentarios, en cambio en el libro quedan las cosas documentadas, con estadísticas y fotografías”, expresó emocionado el exdirigente del fútbol. Loayza mostró el libro y dijo: “Esto lo hace revivir al Always, van a estar Di Meglio, Cobo, Montenegro y todos los que hemos visto porque yo he vivido la época en que los equipos ricos eran el Always y Litoral, ellos tenían mucha plata, traían muy buenos jugadores, y cuando entraban al estadio decían 100 pesos al Always. Eso hemos vivido y que se haga este libro, es realmente un acontecimiento muy especial”, afirmó.