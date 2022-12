Francisco da Costa salió al paso y aclaró ayer en Colombia lo que quiso decir en torno a vivir en grandes altitudes y su etapa futbolística en Bolívar.

En una entrevista que le realizó el diario El Colombiano dijo -el domingo- entre otras cosas que “la adaptación a la altura es complicada, La Paz es una ciudad difícil. Yo pensé que iba a sufrir en la cancha, pero sufría en otros momentos de mi vida particular: en la casa tuve momentos difíciles”.

Pero, ayer aclaró que en esta entrevista: “Me preguntaron cosas peculiares en torno a mi vida. Me tocó hablar de la situación de vivir en una ciudad que es de tres mil metros para arriba; no voy a ser el primero ni el último, nunca voy a hablar mal de una ciudad, ni hablar mal de los paceños. Nunca dije que me recibieron mal ni me trataron mal, no dije eso,sólo que me costó más de lo que pensé adaptarme a la altura y a la ciudad”. Puntualizó que esa situación le afectaba en su vida particular, más allá de los noventa minutos en la cancha. En ese sentido, expresó que tuvo otros problemas particulares “dentro de casa, motivo por el cual me sentía mal por la adaptación”. Por todo ello, invitó a saber interpretar las cosas, “deben informarse de lo que uno dice”; además, mencionó que hay páginas de internet que sólo “saben tirar bomba” y se “alimentan de eso”. “Les invito a tener discernimiento, el sensacionalismo no va, el fútbol es mucho más de lo que ustedes piensan”, señaló en el video, dirigiéndose a los hinchas. Para finalizar, Xico matizó: “Decir a los hinchas de Bolívar que tuve meses fantásticos allá, tuve cosas lindas y lo que me hizo sufrir me sirvió para crecer. Agradecido a la gente del club, jugadores del club, staff, me sirvió. Éxitos a todos”, señaló en la parte final.