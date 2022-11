“Primero quiero saber de ustedes, qué se sintió dormir en el aeropuerto (risas) ¿Qué les hizo Mariana?”, preguntó Francisco da Costa a los pocos periodistas que estuvieron ayer por la tarde, en el aeropuerto internacional de El Alto, de donde partió con destino a Colombia, con escala en Brasil.

Xico, como le dicen sus amigos, confirmó de esta manera el fin de su corto ciclo en Bolívar, aunque hay una ligera posibilidad de que vuelva, en caso de que el torneo Clausura se reanude. Como no hay nada concreto, decidió viajar a Colombia, donde el Atlético Nacional ha mostrado interés en contar con su aporte, no obstante que no atraviesa una buena situación económica. “Bueno, ustedes ya están informando qué está pasando: hay una posibilidad para mí, para el club, donde nos va bien a todos, estoy agradecido de lo que viví aquí en Bolívar y, no sé, mañana veremos qué pasa con el torneo. Tendría que volver a entrenar con todas las ganas, con toda la dignidad porque esta institución y este grupo lo merece, yo agradecido”, afirmó en primera instancia al programa Adrenalina Deportiva, que estuvo junto a Bolivisión y Unitel en El Alto.

“Son desafíos, cada jugador tiene que buscar eso, sentí que era un paso importante y no es que sólo sea beneficioso para mí, sino para todo el club y me duele irme porque viví cosas lindas en el club, tengo más que amigos; siento que tengo una familia, pero en la vida a veces tienes que moverte para adelante y yo espero que no sea un adiós, sino un hasta pronto. Nunca se sabe el día de mañana. Lo que sé es que a este club le voy a guardar un gran cariño”, agregó Da Costa.

El atacante brasileño, antes de embarcarse en el avión, mandó un mensaje a la gente que lo quiere: “Agradecerles por todo, por cómo me recibieron acá, por la manera que me trataron, por las victorias que vivimos, los festejos, lo que pudimos festejar en el estadio juntos. Fue todo muy lindo y lo guardo con cariño, es como una película en mi cabeza y la tengo guardada”, cerró.

Da Costa llegó en enero de este año al plantel celeste, donde anotó 24 goles en 40 partidos disputados.

Fernández mejora

La buena noticia para los académicos es que Roberto Fernández mejora cada día de la operación que se le realizó en la mano derecha hace más de dos semanas. “Si bien ya pasó la primera etapa de disminución de la inflamación, todavía faltan un par de semanas más para que los huesos se consoliden y se le pueda dar el alta”, cita el informe oficial del club. Fernández fue convocado a la Selección, pero su presencia ante Perú dependerá de un examen previo que se le realizará a la mano derecha.