Francisco Da Costa analizará muchos factores antes de dejar Bolívar si le llega una oferta del exterior, en los siguientes meses. El delantero de la Academia admitió que “uno nunca sabe lo que va a pasar”, pero se ve jugando la fase de grupos de la Copa Libertadores de América del siguiente año; es más, quisiera enfrentar a Flamengo.

“Si me llega una oferta hay que analizar, depende mucho de dónde es, qué club sería, cuántos años de contrato, quién es el entrenador, cómo van a jugar. El dinero es importante para todos en la vida, no sólo para mí, pero a veces tienes que poner en la balanza todas estas situaciones”, subrayó Da Costa.

En cambio, destacó que actualmente en la Academia se siente a gusto y con un gran respaldo de parte de la institución

“En Bolívar tengo un entrenador que me quiere, un cuerpo técnico y un grupo que me quiere y después si llega una oferta que me va bien al club y a mí en la parte financiera, se analizará. Todos estamos disponibles, también por la edad; con 27 y 28 años existen jugadores como Fernández o Haquín que son jugadores de la edad que el mercado busca”, agregó.

Contrato vigente

Xico reiteró que el presidente de Bolívar, Marcelo Claure, no le comunicó nada sobre alguna propuesta por su persona y que tiene contrato vigente hasta junio de 2025.

“Por ahora me veo jugando la Copa, nadie me hablo de ofertas, Marcelo (Claure) no me dijo hay esto; mientras no aparezca nada, soy jugador de Bolívar, me veo jugando el torneo local y la Copa Libertadores que también es una vitrina. A veces haces 20 goles al año y en la Libertadores tres y se te da todo ahí. No es cómo, sino cuándo y dónde”, explicó al programa El Equipo Deportivo.

Antes de fin de año, los celestes conocerán a los rivales que tendrán en la Copa 2023. Da Costa mostró su preferencia por un equipo de su país para que se sume al grupo de la Academia. “Sin duda quisiera que esté Flamengo, jugar en el Maracaná ante ese equipazo y nosotros jugar de frente y buscar ganar, sería lindo”, dijo.

Con los 21 goles que conquistó Da Costa en el año, es en el momento el máximo goleador de la temporada, aunque ese sitial lo disputará palmo a palmo con Marcos Riquelme de Always Ready, que tiene 19.