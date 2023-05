Francisco Da Costa no la pasa bien en el Atlético Nacional de Medellín. En el quinto mes del año, el ex jugador de Bolívar sólo ha convertido un gol y en su actual equipo ya hablan de no hacer uso de la opción de compra que tienen con el cuadro de la Academia, que es propietario de sus derechos deportivos.

La página “Soy Verdolaga” menciona que el brasileño no le “anota gol ni al arco iris” y que la hinchada “critica su juego por la falta de regularidad y minutos, teniendo en cuenta que es su primer año en el club y que gana un buen salario”.

Da Costa ha jugado hasta ayer 12 partidos en los tres torneos que disputa con Atlético Nacional, ha sumado 634 minutos y ha convertido un solo gol. Fue ante Jaguares, en la fecha 3, en partido jugado a inicios de febrero.

Los problemas físicos han sido una constante en el atacante. El 15 de febrero, su club informó que el artillero había sufrido una lesión en el isquiotibial derecho y se esperaba que volviera a competir en dos semanas.