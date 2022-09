Del triunfo de Verstappen y el “me han jodido” de Hamilton

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), sólido líder del Mundial de F1, logró ayer su cuarta victoria consecutiva, esta vez en su casa, en el Gran Premio de Países Bajos, delante del británico George Russell (Mercedes) y del monegasco Charles Leclerc (Ferrari). Lewin Hamilton mostró su furia.

Al término de esta decimoquinta manga de la temporada (de un total de 22), el holandés amplía ahora a 109 puntos la ventaja sobre sus inmediatos perseguidores, Leclerc y el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), empatados (201 cada uno).

“Estoy orgulloso de ser neerlandés”, afirmó Verstappen, que parece lanzado hacia el que sería su segundo título mundial consecutivo. “Es increíble ganar aquí otra vez. Siempre es especial ganar en una carrera en casa”, añadió el piloto, aclamado por el “Ejército Naranja” de hinchas de la F1.

En todo el fin de semana, un total acumulado de 305 mil espectadores vibraron con los motores de los monoplazas y Verstappen era el ídolo para la inmensa mayoría de los aficionados. El piloto local estuvo a la altura de las expectativas y ya había conseguido la “pole position”. Un presagio de su victoria de ayer, que acompañó además logrando la vuelta más rápida de la carrera, lo que le valió un punto suplementario para la general. El cuarto puesto de la carrera fue para el británico Lewis Hamilton (Mercedes) y Sergio Pérez fue quinto.

Hamilton llegó a ir provisionalmente en cabeza, antes de una bandera amarilla. Cuando la carrera volvió a lanzarse a menos de 15 vueltas del final, Verstappen, con neumáticos blandos nuevos, superó al británico, que iba con neumáticos medios más desgastados. La decisión de no cambiar las gomas en el momento oportuno costó a Hamilton su lugar en el podio y su cuarto puesto fue especialmente amargo. El piloto británico de 37 años, siete veces campeón mundial, todavía no ha ganado una carrera esta temporada, algo que no le había ocurrido en toda su trayectoria en la F1, que inició en 2007.

Su Mercedes no está este año a la altura de los mejores. El británico se enfureció y dijo a través del intercomunicador: “No puedo creer que me hayan jodido así. No puedo describir lo enojado que estoy”.