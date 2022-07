Dellien hace una pausa por una lesión en la muñeca

El tenista boliviano Hugo Dellien se apartó de las competencias para recuperarse de una lesión en la muñeca derecha. De momento, su regreso a las canchas no tiene una fecha definida. El beniano anunció que estará mañana en el país.

“Perdón por no estar muy activo”, dijo Dellien, quien reveló que arrastó la lesión en los torneos Máster 1000 de Madrid y de Roma. “Después de Roland Garros fue bastante fuerte el dolor, el cual no me estaba permitiendo estar al 100%”, relató el trinitario.

Los estudios médicos revelaron que Dellien tiene una sinovitis radio-cúbito-carpiana. Con el tratamiento médico pudo recuperarse para jugar el Abierto de Wimbledon, donde se quedó en la primera ronda.

El desgaste físico de Dellien en el primer semestre, con una carga de partidos considerable, causó efectos y resintió la lesión. “Son riesgos que asumimos junto con mi equipo de trabajo”, mencionó el ícono del tenis boliviano en el exterior.

El deportista estará mañana en la sede de Gobierno para ofrecer una charla en el Club de Tenis La Paz, en La Florida.

Dellien está en el puesto 76 en el ranking de la ATP, como el mejor tenista boliviano ubicado. Su última actuación fue el 28 de junio en el Abierto de Wimbledon, en el que perdió en primera ronda contra el australiano Alex De Minaur (1-6, 3-6 y 5-7).