Dellien no jugará el US Open, cierra su temporada

El tenista boliviano Hugo Dellien anunció ayer a través de sus redes sociales que su temporada terminó, la raqueta número uno de Bolivia renunció a jugar el US Open por una lesión en la mano y ya piensa en la gestión 2023.

El deportista de 29 años de edad cierra el año en el puesto 73 de la clasificación internacional ATP.

“La muñeca me está trayendo más problemas de lo pensado. Junto con mi equipo de trabajo decidimos que lo mejor será bajarnos de US Open y dar por finalizado el 2022, por lo cual no participaré de ningún torneo este año”, escribió en su sitio oficial de Facebook.

Señaló que la decisión que toma es muy complicada, pero anunció que pronto dará una conferencia de prensa para explicarlo todo.

“Siento que es una oportunidad para hacer un gran cambio. Me entrenaré el doble, seré más profesional y estoy seguro que el 2023 va ser un año increíble”, reforzó el tenista nacido en Beni.

Dellien realiza el anuncio a días de su debut en el Grand Slam de los Estados Unidos, donde tendría que medirse en primera ronda con el italiano Matteo Berrettini (15 del mundo). El compromiso debería llevarse adelante este lunes.

El tenista nacional también dejó de lado el Winston-Salem Open, un ATP 250 que se lleva adelante en Carolina del Norte, Estados Unidos.

En dicho certamen el beniano debería debutar el pasado 21 de agosto ante el taiwanés Tseng Chun-hsin, pero el compromiso quedó cancelado.

El último certamen en el que compitió Dellien fue Wimbledon, en el que cayó en primera ronda ante Álex de Miñaur.