Martín Demichelis, entrenador de River Plate, con todo el bagaje de trayectoria que tiene como ex seleccionado argentino y jugador del Bayern de Múnich- con el que tiene un subtítulo en la UEFA Champions League-, no reconoció la derrota ante The Strongest y le volvió a echar la culpa a la altura, tras la derrota por 1-3 ante los atigrados.

Antes del partido ya había calentado el ambiente al manifestar que como jugador sufrió en La Paz, sobre todo en el famoso partido en que Argentina cayó ante Bolivia por 1-6 el 2 de abril de 2009.

Y, con tranquilidad, al lado de Emanuel Manmanna, dijo sus sensaciones tras el partido en que cayó River Plate en Miraflores.

“Sabíamos de la dificultad que nos lleva jugar en La Paz, vinimos a hacer un partido de igual a igual, lo hicimos, fallamos en ser contundentes, los dos primeros goles fueron evitables, el rival se pone 2-0 cuando no había gravitado, esto es La Paz, todos sabemos que es difícil aquí”, afirmó el entrenador del actual líder del torneo argentino.

Más allá de lo futbolístico, siempre puso sobre el tapete el jugar en el estadio Hernando Siles.

“Es un estadio que presenta una gran dificultad, por las condiciones naturales de la altura, se vio en nuestro equipo la cantidad de imprecisiones, el rival está habituado a jugar en estas situaciones. Arrancamos muy bien, un error nos hace poner en desventaja, La Paz te castiga, el jugador que vive acá y está acá está habituado al error del rival y en este caso sacaron ventaja”, puntualizó el argentino.