“No podíamos ni hablar entre nosotros, menos podíamos decirles que no hicieron más goles. Nos ganaron, nos humillaron y ahora pueden salir a decir cualquier estupidez”, afirmó De Michelis en una nota que publicó Olé en esta jornada.

“Tuvimos una charla muy buena con el médico y el preparador físico antes de ir a La Paz y fui convencido de que no lo íbamos a sufrir, pero después me di cuenta de que es inhumano jugar ahí. Te explota la cabeza, la pelota corre más rápido de lo normal, te agitás más rápido y te recuperás más lento. Además, no tenés automatizado pegarle desde mitad de cancha como sí lo están los bolivianos. Hay que experimentar, repentizar y adaptarse como ellos porque sino, es mucha ventaja”, declaró.

El entrenador de los millonarios fue claro al citar que, “por más que uno tenga una idea o un plan, hay jugadores que en un momento dado del partido se empiezan a sentir mal”.

¿La fórmula? ¿El paliativo? “Lo primero que hay que hacer es tomar los recaudos necesarios. Ojalá podamos tener un control, dentro de lo que implica jugar en La Paz, para que esas correcciones que se hacen en pleno partido se hagan a tiempo y no nos encontremos en desventaja”, afirmó.