“Dibu” guía al equipo en el nombre de “Goyco”

Con Sergio Goycoechea presente en el estadio Lusail, Emiliano “Dibu” Martínez emuló al ícono de Italia-1990 y paró dos penales ante Países Bajos en la tanda decisiva este viernes para llevar a Argentina a semifinales del Mundial de Catar-2022.

“Lo primero que se me viene a la cabeza es emoción. Esto lo hago por 45 millones de personas; el país no pasa un buen momento por el tema económico y eso y dar alegría a la gente es lo más satisfactorio en este momento”, señaló emocionado el arquero. Dos atajadas en los dos penales iniciales, lanzados por Virgil Van Dijk y Steven Berghuis (4-3 tras empate 2-2), lanzaron el triunfo argentino, que parecía asegurado hasta que Wout Weghorst logró un doblete in extremis (83, 90+11).

Tres horas antes, “Dibu”, de 1,95 metros, había salido del vestuario en segundo lugar para formar en la ceremonia de los himnos, escoltando a su capitán Lionel Messi.

“No tenemos duda, tenemos ventaja con él en el arco, agradecido obviamente con él”, señaló Messi sobre el arquero, al que corrió a abrazar después de que Lautaro Martínez metiera el definitivo.

Pilar de la Scaloneta, “Dibu” había sorprendido con su peinado en el partido contra los Socceroos. En el lado izquierdo de su cabeza lució los colores de la Albiceleste, “obra” que repitió este viernes.

“El trabajo y sacrificio me llevó a estar en una Copa del Mundo. Sin mi familia y amigos no lo podría haber logrado. Defenderé a mi país con todo lo que aprendí en lo profesional y en la vida”, escribió antes del torneo junto a un video de momentos históricos de Argentina en el Mundial.