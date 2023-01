El presidente del Comité Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol, Limbert Cardozo, explicó que no se conoce de un pedido por nuevas elecciones en el club Atlético Palmaflor y que tampoco se podrá dar esa figura, puesto que la FBF ya reconoció al directorio de Denar Sarzuri Huarachi y ellos fueron elegidos en mayo de 2021 y ejercerán ese cargo hasta 2026.

Palmaflor está dirigido hoy por un nuevo directorio que es reconocido por las Siete Federaciones del Trópico Cochabambino. Tito Montaño, en representación del trópico participó en el último Consejo de la División Profesional.

“De acuerdo al estatuto no tendría que haber elecciones, porque ya se han llevado a cabo; no está técnicamente respaldado llevar a otra elección y justamente el espíritu del nuevo estatuto es que haya elecciones cada 4 años por club, no cada año o cuando así se le ocurra a sus dirigentes”, manifestó Cardozo.

Palmaflor fue uno de los primeros clubes en adecuar su estatuto, tal como señala el artículo 96 numeral 6 en el estatuto de la FBF. “Este tema es complicado no porque la federación quiera; el club Palmaflor tiene un estatuto adecuado al estatuto de la FBF. En base a eso se han llevado a cabo las elecciones en 2022; tiene un directorio nuevo y en esa elección nos han hecho conocer el padrón de los socios que pueden votar”, afirmó Cardozo. El gerente de licencia de clubes, Eduardo Flores, también ratificó que Palmaflor no presentó cambios al momento de solicitar su licencia para este 2023 y que ratificó su personería jurídica actual.