En la segunda, cuando Djokovic ganaba 2-1, Norrie dio un fuerte pelotazo en las piernas del serbio, que se había desentendido de la jugada y estaba de espaldas a su rival.

El británico se disculpó con la mano, pero Djokovic le miró fijamente unos segundos y se acercó a la red esperando una explicación que no llegó.

En rueda de prensa Djokovic no bajó el tono contra Norrie: “Es muy buen chico fuera de la pista, por lo que no entiendo esta actitud en la cancha, haciendo cosas que en el vestuario sabemos que no son juego limpio”.

“Vi la repetición cuando me golpea. Quizás puedes decir que no lo hace a propósito. No sé si me ve. De manera periférica, siempre puedes ver al jugador posicionado en la cancha. La bola iba muy lenta y muy cerca de la red. Me di la vuelta porque el punto estaba perdido para mí”, explicó ‘Djoko’.

Además, el griego Stefanos Tsitsipas (5º) concluyó el partido de tercera ronda que se había interrumpido el lunes por la lluvia con un triunfo sobre el italiano Lorenzo Sonego (48º); 6-3 y 7-6 (7/3).

También avanzó a octavos el alemán Alexander Zverev (22º), que batió al estadounidense J.J. Wolf (54º), 6-4 y 7-5.