El serbio Novak Djokovic (3º ATP) ganó Roland Garros al derrotar en la final a Casper Ruud (4º) este domingo y se convirtió en el primer tenista que alcanza los 23 torneos del Grand Slam, rompiendo el empate que mantenía con Rafael Nadal.

El serbio, que conquistó su tercer Roland Garros tras haber ganado en 2016 y 2021, se impuso por 7-6 (7/1), 6-3 y 7-5, en tres horas y 13 minutos.

A sus 36 años nadie tiene una colección tan amplia en el mundo del tenis: se convierte en el único tenista que ha ganado todos los Grand Slams al menos en tres ocasiones y el lunes recuperará el número 1 de la ATP, por lo que extenderá a 388 semanas su récord en la posición de honor.

Su tercera Copa de los Mosqueteros, en las pistas en las que Nadal cuenta con una estatua gracias a sus 14 trofeos, le permite romper el empate a Grand Slams con el español en la galáctica carrera que mantienen.

Con Roger Federer -20 grandes- retirado y Nadal de baja para curar su castigado cuerpo y retirarse del circuito tras una última temporada en 2024, ‘Djoko’ puede haber dado el golpe definitivo.

En una tarde de bochorno en la capital francesa, su coronación fue seguida desde su ‘box’ por Tom Brady, considerado el mejor jugador de la historia del football americano. Kylian Mbappé y el recién retirado Zlatan Ibrahimovic tampoco se lo perdieron. La resistencia de Ruud, finalista por segundo año consecutivo terminó con la hora y 21 minutos que aguantó en el primer set. Djokovic lo castigó en el ‘tie-break’ y ya no pudo levantarse del golpe.

Màs retos

El temista zserbio Novak Djokovic dejó caer el domingo que ve posible conquistar los cuatro Grand Slam del calendario en un mismo año, una hazaña lograda por última vez en 1969, después de ganar su título grande número 23 en Roland Garros. Un èxito sin precedente en el tenis.

Cuando le preguntaron si su objetivo actual es ganar un “24º y 25º” título de Grand Slam, el serbio declaró a France 2 TV: “Sí, por qué no. Me siento bien este año, he ganado los dos Grand Slam que he jugado (Australia y Roland Garros). ¿Por qué no?”

“Voy a intentar volver a ganar Wimbledon. He ganado los cuatro últimos Wimbledon, me siento bien en la hierba”, añadió.

Rod Laver fue el último en conquistar los cuatro grandes (Open de Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open) en el mismo año, en 1969.

Djokovic se quedó a las puertas del hito en 2021, pero perdió contra Daniil Medvedev en la final del Abierto de Estados Unidos.