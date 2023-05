El partido fue suspendido mientras los cuerpos de socorro evacuaban a las personas del escenario, en una operación que involucró a centenares de agentes de Policía y efectivos militares.

El ambiente era de desconcierto en los alrededores del estadio donde predominaba el intenso ulular de las sirenas de ambulancias, constató la AFP.

En medio de la emergencia, el ministro de Salud, Francisco Alabí, aseguró que en la red hospitalaria “están brindando atención médica a todos los pacientes”.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, no tardó en manifestar su pésame “a los familiares y amigos” de los fallecidos.

“Nosotros, junto con la FIFA y la comunidad mundial del fútbol, acompañamos en el sentimiento a todas las personas afectadas, así como a la gente de la República de El Salvador, la Concacaf, la Federación Salvadoreña de Fútbol y la Primera División de Fútbol de El Salvador en estos difíciles momentos”, añadió Infantino en su comunicado.

-No podía respirar -

Entre las sobrevivientes de la estampida está Sandra Guzmán, de 40 años, quien fue internada en el capitalino hospital nacional Rosales.

“Me cayeron un gran montón de gente encima, no podía ni respirar, me estaban ahogando”, contó Guzmán a la AFP la madrugada de este domingo cuando salía del hospital.

Cuando estaba frente al portón narró que “la gente me empujaba para meterse (al estadio), ya no me dieron chance de retroceder, cuando vine a ver entré en crisis, tenía mucha gente encima. Me desmayé, cuando vine a despertar estaba en el hospital”.

Con un vendaje en la rodilla izquierda Sandra salió caminando con dificultad del hospital acompañada de su amigo Javier Ramírez, de 31 años, ambos confiesan que “primera y última vez” que les pasa un percance porque no volverán al estadio.