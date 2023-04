River busca revertir su mala racha de 53 años en La Paz

Marcelo de la Cruz

“Soy de River pero en el partido voy a hinchar por el Tigre, porque es del país. Le tengo mucho cariño a The Strongest y mi apego a ese club está primero antes que todo, es la prioridad en el corazón y la transmisión. Yo me enamoré del River de los 90 cuando llega Passarella como técnico con Toresani y el Cuqui Silvani, ese River me deslumbró y fue un amor a primera vista”.

De La Cruz estudió por tres años en Buenos Aires y vivió todo ese tiempo en las entrañas del estadio Monumental.

“Yo vivía frente a la cancha de River, me despertaba y lo primero que veía era el terreno de juego. Estuve en los pasillos del estadio, he comido y he visto muchas cosas ahí adentro, pero la prioridad es The Strongest , quiero ver a mi Tigre llegar lejos en la Copa y le pido a la vida relatar esos momentos”, afirmó.

El Derribador comenzará el martes su tarea desde las 17:00 por Erbol FM 100.9.

Marco Tarifa

“No tengo dudas, yo voy a hinchar siempre por River Plate. Si me dicen mañana juega River con la Selección boliviana, yo siempre quiero que gane el millonario, es fútbol y eso no tiene nada que ver con mi nacionalidad y mi amor a Bolivia. Yo discuto con mucha gente esta situación y yo asumo mi realidad, me identifiqué con River y llevé mi faceta de hincha a la Argentina y a ese equipo. Ojalá que le puedan ganar a The Strongest, pero no pasa nada más, es un partido de fútbol”, asegura Tarifa.

A punto de salir de la universidad y en sus primeros años de periodismo, a Tarifa le nació la afición por los “millonarios” leyendo la revista El Gráfico. “Fue en la década del 90 con jugadores como Ramón Díaz, Enzo Francescoli, Marcelo Gallardo o Ariel Ortega, fue en ese tiempo que me enamoré de River. La gran pena es que tengo un compromiso familiar ineludible y marcado con anterioridad, será una pena no ver el partido o ir al Siles, más como está jugando ahora River”, lamentó.