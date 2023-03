Gustavo Costas quiere ver una evolución en la Selección nacional en los amistosos que tendrá el 24 y 28 de este mes frente a Uzbekistán y Arabia Saudita. El entrenador argentino adelantó que la principal variante que debe tener su equipo radica en tener más tiempo la posesión del balón.

“Queremos un equipo intenso y corto. Frente a Perú nos costó tener mucho el balón, ahora hay que tener más posesión del balón y ver los jugadores que nos servirán para septiembre”, aseguró.

Explicó, además, cómo quiere que su equipo actúe dentro del campo de juego e hizo referencia a haber visto muchos partidos anteriores a su llegada a Bolivia con una clara conclusión: “Noto que Bolivia sufre goles muy tontos e inocentes”. Esa faceta se mejoró ante Perú en el segundo amistoso, “pero aún se debe mejorar la posesión de pelota”, reiteró.

Varios videos

Durante toda la semana, el cuerpo técnico no sólo se ha encargado de realizar las tareas en el campo de juego, por instrucciones de Costas se realizó intensas sesiones de video en las que se expuso los problemas a corregir en los amistosos que se avecinan.

El DT comentó también que inclusive en los cortes de video se mostró a los convocados las fallas que tienen en sus respectivos clubes, extremo que no debe ser repetido en la Verde.

“A los chicos los veo muy motivados, muy metidos y lo positivo es hablar, el contacto, y lo que queremos de ellos en este ciclo. Les estamos mostrando los errores que cometen en los partidos cuando juegan de local, pero vemos muy buena predisposición”, apuntó el exjugador de Racing.

Prefiere no calcular

Pidió no hacer cálculos con base a los nueve partidos que se tiene en condición de local y los posibles 27 puntos que se pueden sumar en el estadio Hernando Siles.

“No soy profesor de matemáticas, me importa que de local o de visitante juguemos de la misma forma. Hay que armar un grupo que compita en todos lados, no podemos depender de la altura y de pensar sólo ganar los nueve encuentros en La Paz”, analizó.

Costas puso como ejemplo la eliminación que tuvieron Nacional Potosí y Always Ready en la Copa Libertadores jugando de local en el Siles. “Esos dos equipos perdieron en La Paz y quedaron eliminados, yo no pienso en sacar puntos de local o visitante, prefiero abocarme a armar un grupo fuerte y que me respeten por ello”.

Luego de los amistosos en territorio árabe, la Verde tendrá otro paréntesis hasta junio, cuando se jueguen dos nuevos amistosos, antes del inicio de la eliminatoria, marcado para septiembre próximo.