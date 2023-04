El director técnico de Cerro Porteño, Facundo Sava, pidió prudencia luego de la quinta victoria consecutiva que obtuvo el viernes frente a la Guaireña (2-0) y anticipó un choque duro y equilibrado con Bolívar por la Copa Libertadores.

“Es una alegría que sientan que el equipo les transmita cosas lindas, que vean que es un equipo que quiere ganar desde el primer minuto, ojalá que esto siga de esta manera. Tenemos que seguir muy con los pies sobre la tierra, seguir mejorando, afianzando las cosas, tanto grupal como individualmente, el miércoles tendremos a un rival duro por la Copa (Bolívar)”, sostuvo el argentino.

Sava destacó el “trabajo invisible” de varios jugadores y valoró la predisposición de sus futbolistas. “Me pasa que cuando entrenamos a la mañana, nosotros estamos a las seis menos cuarto y ya teníamos jugadores que estaban acá. Hay algo que no me cierra, casi no duermen. Están dos horas y media antes, ni hablar cuando entrenamos a la tarde, están 3 o 4 horas antes, eso habla muy bien de ellos, del cuidado, están todos haciendo ejercicios preventivos” agregó el estratega.