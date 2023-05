“No podemos dejar de lado los resultados que consiguió este equipo”, remarcó Raffo, quien recordó que el Sporting Cristal llegó a la ronda de grupos de la Libertadores pasando por fases previas, algo que no pasaba hacía 20 años.

Reconoció que hubo errores, pero que tienen tiempo para mejorar porque tiene abierto el libro de pases y se contratará algunos futbolistas. Sobre el pedido de salida de Yoshimar Yotún, el dirigente declaró que no se puede echar a un futbolista de la noche a la mañana.

“No vamos a permitir actos de violencia ni violencia desmedida. Vamos a tomar las medidas de caso para prevalecer el orden y respeto en el club. No vamos a permitir críticas injustas al grupo de jugadores y cuerpo técnico con el que trabajamos hace cinco meses y sabemos lo que le dan al club”, señaló.

Joel Raffo, presidente del Sporting Cristal, brindó su respaldo al director técnico Tiago Nunes y a los jugadores en la previa al juego con The Strongest este martes por la Copa Libertadores (22:00). El dirigente lamentó los actos que se sucedieron ayer por la mañana en el entrenamiento del equipo, cuando un grupo de hinchas fue a “apretar al conjunto”.

En tanto, el entrenador Tiago Nunes reconoció que hubo una discusión con un jugador por algo en que no estaban de acuerdo, luego admitió que puso su cargo a disposición porque considera que los cambios ayudan a los equipos.

“Creo a muerte en este proyecto. El presidente no aceptó que yo salga. Tuve una charla directa con Yoshimar Yotún. Entonces me siento respaldado. Y sí, soy el entrenador de Sporting Cristal. Nunca he renunciado”, remarcó.

El cuadro cervecero llega al partido con el Tigre sin ganar en seis jornadas. En su último partido por el torneo local, el pasado viernes, igualó con César Vallejo como local 1-1 y en la Libertadores cayó frente a Fluminense 3-1 en casa y ante River Plate 4-2 en Buenos Aires.