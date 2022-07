DT Zago cumple un año con alta nota y frases polémicas

Antonio Carlos Zago cumplirá mañana un año como director técnico del club Bolívar. Bajo su mando, los celestes consiguieron el título 30 en el fútbol profesional boliviano y el 68% de los puntos en disputa. Su presencia no pasó desapercibida, por las picantes declaraciones que tuvo en estos 12 meses, la mayoría de ellas por la frontalidad que le caracteriza para decir las cosas.

El DT llegó el lunes 19 de julio a La Paz para sustituir en el cargo al español José Ignacio González que no tuvo una buena campaña con el equipo.

A los tres días de pisar territorio paceño, Zago debutó frente a Oriente Petrolero con el que igualó de local a un gol por lado, por la novena fecha del torneo único de la División Profesional.

En los restantes 21 compromisos de ese certamen, el equipo de Zago se impuso en 11 encuentros, empató cinco lances y perdió en cinco ocasiones. La Academia concluyó en el cuarto lugar del torneo que le dio el derecho a jugar la Fase 1 de la Copa Libertadores.

Los cinco meses que tuvo el entrenador en el cuadro académico le sirvió para ir armando con la dirigencia el Modelo de equipo para esta gestión. Los celestes fortalecieron su ataque con sus compatriotas Bruno Sávio y Francisco Da Costa; pero a diferencia de los otros entrenadores que pasaron por el club, el ex jugador de la Canarinha dio principal importancia a los jugadores de las divisiones inferiores, de hecho al, menos cinco juveniles tienen varios minutos en primera, algo que no ocurría anteriormente.

El fracaso y la revancha

El primer reto de Bolívar en este año fue acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores. La primera etapa comenzó bien siendo neto dominador de la llave que disputó frente al Deportivo Lara al que ganó los dos partidos. En la Fase 2 las cosas cambiaron ya que al frente se encontró con la Universidad Católica de Ecuador que le empató en La Paz y le ganó en Quito dejando a los bolivaristas sin torneo internacional por todo el año.

La revancha debía ser en el torneo Apertura, donde Bolívar marcó diferencia sobre el resto al totalizar 16 triunfos, un empate y cuatro derrotas que fueron suficientes para la obtención del campeonato, luego de tres largos años.

En lo que va del Clausura, Bolívar ya ha disputado cuatro fechas y el objetivo es ir por el bicampeonato del año y llegar a la estrella 31.

Las frases polémicas

En un año, Zago se caracterizó por sus declaraciones a la prensa, más que polémico, su frontalidad para decir las cosas tuvieron su propio sello.

“Adaptarse a la altura es muy difícil para quien viene de afuera. A veces incluso durmiendo falta un poco de aire”, declaró al portal UOL de Brasil sobre la altura de La Paz.

El mal estado de las canchas en Bolivia fueron su obsesión desde que llegó al país. A la conclusión del segundo clásico del Apertura afirmó que, “las canchas acá no hacen crecer el fútbol. Los jugadores necesitan una buena cancha y en el Siles, disculpen, está una mierda”.

Cuando se habló de indisciplina en Bolívar, salió al paso y dijo que, “lo que los jugadores hacen afuera a mí no me importa, es su vida particular. Si uno es homosexual, no me importa, sino lo que hace en la cancha”.

También le respondió a Carlos Aragonés cuando habló en contra de la altitud de La Paz. “Hay que pelear en la cancha con las condiciones climáticas que existen. Cuando Aragonés estaba en la Selección del 94, no hablaba de la altura”.

Así transcurrió el primer año de Zago en Bolivia y su Bolívar.