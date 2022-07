DT Zago quiere continuar en Bolívar y pide planificar

Antonio Carlos Zago admite que su objetivo “es quedarse un tiempo más en Bolívar”. Ayer cumplió su primer año en la entidad celeste y pese a que el primer plantel encontró una estabilidad en su juego, pide planificar el futuro de la Academia y anticiparse a lo que puede venir para el club en los siguientes años, más cuando los celestes celebrarán su Centenario en abril de 2025.

“El trabajo que realizamos es serio, programando las cosas con mucho tiempo. Al boliviano le gusta programar las cosas sobre la marcha, nosotros intentamos cambiar y en el fútbol es bueno anticipar lo que viene y modificar ese pensamiento que existe”, subrayó.

Recordó que la pasada semana bromeó con los periodistas cuando le consultaron sobre la ampliación de su contrato. “Estuve bromeando cuando les respondí que espero mi oportunidad para hablar con los dirigentes; sin embargo, pienso que lo más importante es el relacionamiento que tengo actualmente con el club. Existe muy buena relación con Marcelo (Claure) y el pensamiento es quedarse un poco más en Bolívar”, aseguró Zago al programa El Equipo Deportivo.

El DT contó que se siente cómodo en La Paz, ciudad a la que catalogó de tener varios encantos. Apuntó que cada semana recibe visitas de sus amigos que llegan a la sede de Gobierno y pasan varios días en su domicilio particular.

“En La Paz hay restaurantes, gimnasios, turismo, shoppings. Cada mes tengo amigos que vienen a La Paz con sus hijos, amigos de mi esposa; estamos siempre con gente en casa y estamos muy bien. Ésta es una experiencia muy buena”, resaltó el entrenador.

Un duro comienzo

Recordó que cuando llegó en julio de 2021 en reemplazo del español José Ignacio González, los primeros meses en la Academia fueron muy duros.

“El inicio no fue fácil, no tengo por qué esconderlo, pero agarré un equipo que no ayudé a construir. A mí me gusta ser parte de esto, de tener jugadores de características que me gustan. El 2021 fue de aprendizaje, en cambio este año tuvimos más tiempo, montamos un grupo que está de acuerdo dentro y fuera de la cancha y el relacionamiento es bueno. Ganamos un título y podemos pelear otro en el Clausura”, dijo.

Deuda pendiente

Admitió que tiene una deuda con la afición, no haber clasificado a la fase de grupos de la Libertadores, en la llave ante la Católica de Quito. “Profesionalmente me queda pendiente la Copa, fue difícil la eliminación. El grupo que conformamos se conocía recién un mes para jugar el mata-mata con equipos que ya fueron construidos el año pasado como la UC de Quito. La Libertadores nos quedó en la garganta, pero ya logramos el cupo para el próximo año y ahí trabajaremos con anticipación”, contó.