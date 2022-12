El destacado campeón de BMX Cid Martínez no cesa sus incursiones internacionales y con éxito.

Esta vez estuvo en la denominada carrera más grande del planeta, como se conoce a la final de los Grands de Estados Unidos en la modalidad de Bmx Racing. Esta competencia atrae a miles de competidores alrededor del mundo, en una cita que se da todos los años en la Expo Square en Tulsa, Oklahoma, y que muy pocos son los afortunados de llevarse el número uno. Sin embargo dos pilotos bolivianos buscaron hacer historia y lo lograron: Pablo Meave y Cid Martínez en sus diferentes categorías los que pasaron a consolidarse como los mejores en esta competencia tan difícil.

“Es una carrera que muchos corredores desean participar para su currículo y, agradecido por el soporte que me ha dado mi familia; yo con mi hijo Nikolai competí allá. A mí se me dio la victoria en dos categorías, contentísimo por esto, creo que no hemos dejado de prepararnos en Bolivia. No obstante no somos de nivel élite, vale, es un esfuerzo grande, el entrenamiento es arduo, y se necesita mucha preparación”, afirmó el destacado ciclista Martínez.

Por su parte, Pablo Meave, que es un ciudadano boliviano que trabaja en el Gobierno de Ecuador, y en sus momentos libres compite con la bandera boliviana, expresó sus pensamientos.

“Las autoridades del deporte en Bolivia deben comprender que un logro no es de la noche a la mañana, son años de esfuerzo, de trabajo y sacrificio. El mensaje es para las autoridades del deporte a fin de que puedan planificar los procesos, y que el talento que hay en Bolivia no se pierda”, subrayó Meave.