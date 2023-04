El goleador fue presentado la anterior semana por su nuevo club, el Independiente del Valle. “Espero ser muy feliz, espero que aquí sea mi casa. Cualquier jugador quiere dejar buenas impresiones y para mí no es diferente, quiero dejar buenos recuerdos en este club, como lo hice en otros”, sostuvo el “Flecheiro”.

Señaló que “es bueno ser ejemplo” y que cuando conversó con el técnico del cuadro del Valle, el argentino Martín Anselmi, le preguntó por el perfil de los jugadores que están en el equipo, a lo que el estratega le había respondido: “’Jugador que no tenga carácter, que no tenga un buen perfil, no puede llegar a Independiente...’ y eso me gustó”.

Matins agregó que intentará con su experiencia ayudar a los jugadores más jóvenes que tiene el equipo, “dejar huellas, que es lo más importante”.

Con relación a su adaptación aseguró que “va todo bien, todo rápido. Veo que hay mucha gente trabajando acá para mantener un orden y dándole todo el apoyo al entrenador y a los jugadores; además, veo muchas cosas en el orden futbolístico, táctico, técnico y estoy mirando (eso) todos los días para adaptarme”.