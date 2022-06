¿Eduardo Villegas seguirá al mando de Always Ready?

Después de la eliminación de Always Ready del torneo Apertura, el presidente del cuadro millonario, Andrés Costa, no pudo disimular su molestia por el rendimiento de su plantel. Eligió no contestar a la consulta de la continuidad de Eduardo Villegas. “Prefiero no responder con cabeza caliente”, soltó.

“Fue mediocre”, enfatizó al describir el rendimiento del plantel de El Alto. “No me sienteo conforme, ni tranquilo por el equipo”, avisó.

Reconoció que “Palmaflor hizo bien las cosas. Nosotros hemos hecho mal las cosas. Si hablamos de merecimiento, Palmaflor merecía pasar. Hay que reconocer que los dirigentes de Palmaflor hicieron bien las cosas y merecen la clasificación”.

Durante una improvisada conferencia de prensa también eligió “no opinar” sobre el rendimiento de los futbolistas y sobre la continuidad del entrenador Villegas: “No me gusta hablar con la cabeza caliente”.

Costa identificó que “hay molestia por el rendimiento y por la entrega del equipo”.

Calificó la campaña de su equipo como “negativa, porque estamos eliminados. Yo asumo la responsabilidad de la eliminación porque soy el conductor del equipo. Esperaremos la fecha del inicio del torneo para hacer nuestra planificación. Me voy triste por lo que sucedió”.

Villegas se molestó cuando se le habló de su continuidad.