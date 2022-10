Ya van 19 partidos consecutivos en los que The Strongest y Bolívar no han dejado de marcar goles en el choque con más tradición en el fútbol boliviano, y anoche no fue la excepción en el estadio Hernando Siles

La última vez que hubo un marcador en blanco entre ambos clubes fue el 8 de diciembre de 2017, en el clásico del Clausura, que días después terminó ganando Bolívar.

Desde aquel juego han pasado cuatro años y diez meses en los que siempre hubo al menos un gol y en febrero de 2020 ambos clubes se “mataron” a goles con el 5-4 favorable a la Academia, en uno de los encuentros clásico con más goles en las últimas cuatro décadas.

En los 19 partidos que disputaron desde aquel 0-0 de diciembre de 2017, el Tigre fue más efectivo al marcar 31 goles frente a los 27 que anotaron los celestes, es decir, el promedio de goles en los últimos 19 clásicos es de 3,05 por partido.

En el balance de quién ganó más en los últimos 19 juegos, la ventaja también es para los atigrados, que se impusieron en ocho ocasiones a los académicos, que sólo ganaron seis veces, y los restantes cinco compromisos concluyeron igualados.

Si no existe una igualdad de puntos al final del torneo Clausura, los clásicos rivales volverán a verse recién las caras en 2023, para seguir incrementando la marca de superclásicos consecutivos marcando goles.

Con 27 puntos más por delante, nada está dicho en el primer lugar de la competición.

En la próxima fecha, la Academia recibirá a Nacional Potosí, el sábado (17:15); mientras que los atigrados visitarán ese mismo día al colero de la competencia, Universitario de Vinto (15:00).