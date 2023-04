El vicepresidente del área deportiva del FC Barcelona, Rafa Yuste, abogó este viernes por el regreso del futbolista argentino del Paris Saint-Germain Leo Messi al club azulgrana y reconoció contactos con la familia del delantero.

En la rueda de prensa de presentación del torneo Barça Academy World Cup celebrada en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, el directivo señaló que tiene “mucho respeto” al club francés, con el que Messi tiene contrato hasta el próximo mes de junio, si bien no escondió que, a nivel personal, le gustaría que el futbolista volviera a vestir la zamarra azulgrana.

“Siempre he tenido la espina clavada de que Leo (Messi) no pudiera continuar en el Barça. Por supuesto que me encantaría que volviese”, explicó Yuste, quien agregó que el “enamoramiento (entre el jugador y el club) es mutuo” y “el destino es sabio y te hace volver donde debes estar”.

Con todo, Yuste admitió que recientemente el presidente del Barcelona, Joan Laporta, se reunió con el padre del futbolista y apuntó que existe “buena relación” con el entorno del jugador.

No obstante, el dirigente del club azulgrana matizó que un eventual retorno de Messi al Camp Nou dependerá de la situación económica del club, muy condicionada por la normativa del ‘fair play’ financiero.

Pese a que Yuste se mostró favorable al regreso de Messi, indicó que no existe “un plan de ataque” para contratar al futbolista y subrayó que tiene “mucho respeto” al PSG.