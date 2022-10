El boxeo conquista tres bronces para Bolivia

El boxeo acabó con la sequía boliviana en los Juegos Sudamericanos de Asunción. Los boxeadores Ayda Santalla, María Eugenia Ortega y Yordy Hinojosa aseguraron tres medallas de bronce para la delegación boliviana. Son las primeras preseas conquistadas en los XII Juegos Suramericanos de Asunción 2022 que hasta la fecha habían sido esquivas para la delegación nacional.

Hinojosa logró este tercer puesto, tras llegar a la semifinal en la división de 51 kilos, en la que tuvo dos combates.

El pugil boliviano demostró que tiene bastante coraje, no obstante las limitaciones con las que se viajó al evento internacional, donde hasta el momento la cosecha nacional en materia de preseas no es de las mejores.

Hinojosa ganó el primer combate ante el paraguayo Oliver Ovando con un 5-0 en su tarjeta, demostrando su gran empuje, y perdió contra el colombiano Juan Palacios por 0-5, en un combate en el que el “cafetero” evidenció su mejor preparación.

“Nos faltó confianza. Es la primera vez que peleo contra un zurdo y me faltó confiar en mí, pero no estuvimos lejos de ganarle”, declaró Hinojosa, tras el combate que sostuvo en el pabellón 1 del coliseo del Parque de Deportes, mostrando su conformidad, no obstante la derrota ante Palacios.

En tanto que María Ortega perdió en la semifinal contra Noelia Pérez (Argentina) porque el referí detuvo la pelea (RSC, por sus siglas en inglés) al ver que la púgil boliviana no estaba en condiciones para seguir peleando frente a la superioridad de su oponente. La delegación nacional también espera con expectativa la participación de los fondistas bolivianos que buscarán los primeros lugares.