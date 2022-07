$!El campeón inicia travesía para defender su corona

Bolívar iniciará hoy (19:30) la defensa de su corona con una travesía como visitante en el torneo Clausura 2022. El campeón se medirá con Blooming, en el estadio Ramón Aguilera Costas, por la primera fecha del certamen.

El ganador del campeonato Apertura comenzará también un nuevo propósito. “Entrenamos para ganar y pelear por el título. Un equipo grande como Bolívar tiene que hacerlo”, avisó Antonio Carlos Zago, técnico de la Academia.

En su visita a la casa de Blooming, el cuadro paceño intentará repetir su fórmula exitosa en este año. En cuatro partidos disputados sumó 20 goles ante los celestes cruceños. “Jugar ante Blooming en Santa Cruz y La Paz es siempre complicado. El semestre pasado tuvimos una semifinal difícil. Estamos preparados”, distinguió Zago.

Ante los cruceños, Bolívar iniciará una seguidilla de encuentros fuera de casa, que inicialmente podrían ser cuatro. En la segunda y tercera fecha visitará a Universitario de Vinto y Real Tomayapo, respectivamente. En la cuarta jornada tendrá que negociar con Independiente para cambiar la localía debido a que el estadio Hernando Siles estará en refacción hasta el 23 de este mes.

“Jugaríamos 10 partidos como visitante; si así tenemos las cancha listas y buenas para jugar al fútbol, lo haríamos tranquilamente. No sería un problema. Todos los equipos tendrían que hacer lo mismo”, destacó el timonel de la Academia. “Hay que tener las canchas buenas para que los jugadores puedan crecer técnicamente”, completó.

Para el duelo de hoy, el campeón no podrá contar con su refuerzo Moisés Villarroel, quien aún no fue habilitado, según explicó Zago. “Llegué recién, no puedo llegar y jugar de una, por respeto a los compañeros”, reconoció el jugador de 23 años.

El rival

En Blooming se aseguró la presencia de José María Carrasco y Junior Brítez como novedades para recibir a la Academia.