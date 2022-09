El caso Sávio tiene jurisprudencia, es similar al de Riquelme

En estas horas se está hablando mucho sobre el tema de Rodrigo Amaral comparándolo con el de Bruno Sávio. Creo que estos dos casos son totalmente diferentes porque en el caso del jugador Amaral el informe del árbitro decía: “Conducta violenta por agresión al segundo árbitro asistente”.

Mientras que en el caso de Sávio, el informe del juez solamente dice: “Conducta violenta”. El artículo 72 del Código de Penas dice que por insultos y conducta violenta, el jugador debe ser sancionado por tres partidos. El informe ampliatorio no puede estar en contradicción con el informe preliminar que consta en la planilla. No creo que el árbitro, que firmó en el informe, agregue cosas que no sucedieron. Nadie vio una agresión de hecho.

En este tema existe jurisprudencia. Sucedió en el caso de Marcos Riquelme, cuando jugaba en Bolívar. Él fue sancionado por tres partidos y el informe del árbitro también decía: “Conducta violenta”. Entonces, no hay por dónde perderse. Hay jurisprudencia que sentó el mismo Tribunal de Disciplina Deportiva, del bufete Hassenteufel & Asociados, que en la actualidad está vigente.

Con esto no quiero justificar, de ninguna manera, la actitud que tomó Sávio porque es reprochable; sin embargo, él reflexionó y pidió disculpas. Espero que el TDD falle de acuerdo a la sanción que corresponde y no se deje llevar por presiones.

Lo que me llama la atención es el caso Amaral. El 14 de este mes se cumplirán seis meses desde que sucedió esa agresión a un árbitro asistente en el partido Bolívar-The Strongest; sin embargo, el caso sigue durmiendo en los tribunales y eso dice cosas malas de la justicia deportiva. Nosotros, en la dirigencia de Bolívar, vimos que antes los tribunales estaban integrados por representantes de los clubes. Entonces, era fácil colegir que fallaban de acuerdo a los intereses de sus clubes. Para enmendar esto, propusimos que se contrate un bufete externo. Así se hizo y funcionaba. Ahora, no está bien que dejen sin sanción un caso de hace sies meses.