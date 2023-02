Por la forma en que llegan ambos equipos después de conseguir victorias con diferentes matices, vienen embalados. Lo de Bolívar me demuestra que es el plantel que tiene jugadores con mejor condición técnica, todos sus jugadores son técnicamente de buen nivel.

Ha pasado algunos sofocones ante Royal Pari, si bien ganó 3 a 1, podía ganar por 5 a 1, pero también lo podía haber empatado. Entonces no es un parámetro exacto como para poder analizar su capacidad máxima.

Lo mismo digo de The Strongest. El técnico (Ismael Rescalvo) ha tenido la virtud de dar funcionamiento al equipo rápidamente; de pronto hace una variante y la variante rinde. Aparece Triverio y convierte dos goles y a Chura lo está manejando muy bien porque tiene un potencial enorme.

Así por el estilo, Ursino igual está en buen momento, ni qué decir de Viscarra.

Pero, tampoco hay que tomar como parámetro el partido contra Independiente. Si bien ha ganado, gustado y goleado, también el rival le ha dado muchas facilidades.

De lo que no puedo dudar es que en el clásico que se avecina habrá dinámica, actitud, entrega, pero no sé si habrá buen fútbol. Cuando digo buen fútbol, estoy hablando de que se generen situaciones claras de gol, no a los ollazos, centros, eso no es jugar bien al fútbol.

Jugar bien es salir tocando como mandan los principios tácticos, las reglas, la zona uno, la zona dos hasta llegar a la zona tres y crear claras situaciones de gol y mientras más dinámica sea la llegada, vamos a tener las pautas de un gran partido.

Si ambos equipos juegan con esa mentalidad, no sólo será un clásico emocionante, sino bien jugado, lo que es muy difícil. En los clásicos Bolívar-The Strongest nunca ha faltado la emoción, pero muy pocas veces ha habido buen fútbol.

Éste será el mejor parámetro para ver en qué andan y en qué lugar están Bolívar y The Strongest en lo táctico, anímico, mental y en el funcionamiento del equipo, tanto en defensa como en ataque.