El orden del día del congreso extraordinario de la Federación Boliviana de Fútbol, a reunirse este jueves 27 de abril en Santa Cruz, no contempla el asunto varios, que podría incluir la situación de Marcelo Claure, como plantea Edwin Callapino, vicepresidente de la FBF.

De acuerdo al orden del día del congreso extraordinario que se ha enviado a los diversos delegados, el mismo contempla los siguientes puntos:

1. Himno nacional.

2. Verificación del quórum.

3. Declaratoria de que el congreso ha sido convocado y está compuesto en conformidad con los estatutos de la FBF.

4. Lectura del orden del día.

5. Aprobación del orden del día.

6. Derecho preferente contrato Mediapro-FBF.

7. Comercialización de los derechos de TV.

8. Apertura de cuentas de la FBF.

9. Informe jurídico legal.

10. Informe VAR.

11. Generador eléctrico.

12. Aprobación del acta del presente congreso.

Los últimos acontecimientos y cruce de mensajes vía redes sociales motivaron la molestia de miembros el comité ejecutivo de la FBF, según Edwin Callapino, vicepresidente. Sin embargo, si el tema no está en el orden del día, no puede ser debatido, confirmó el director ejecutivo de la AFLP, Adrián Monte, quien agregó que “es un orden del día definido y no hay varios ni se puede incluir”.